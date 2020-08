Traffico Roma del 11-08-2020 ore 13:30 (Di martedì 11 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione circolazione scorrevole sulle strade e autostrade Romane delle code Comunque le segnaliamo sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo la torcervara Viale Palmiro Togliatti in direzione centro città sulla A24 Roma-teramo poi si rallenta tra Castel Madama Vicovaro Mandela in direzione L’Aquila per un cantiere in città proprio da segnalare se non le su via Tiburtina in uscita la capitale tra via di Portonaccio via di Casal Bruciato è all’altezza di via dei Durantini in entrata Infine per lavori chiusi in entrambe le direzioni su via di Boccea altezza via balzola per dettagli queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Massimo Gregori tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura ... Leggi su romadailynews

"Stiamo facendo il possibile – ha affermato l'assessore ai Lavori Pubblici del comune di Frascati, Gelindo Forlini – per ridurre gli inevitabili disagi dei cittadini. Non sempre è facile ma come ammin ...

