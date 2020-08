Scrive “vuoi sposarmi?” con 100 candeline e manda la casa a fuoco (Di martedì 11 agosto 2020) Quella che doveva essere una romantica proposta di matrimonio per la sua fidanzata si è trasformata in un incendio che ha distrutto la loro futura casa. È quanto accaduto negli scorsi giorni a Sheffield, nella contea inglese South Yorkshire, come riferisce il Telegraph. Per due settimane, il 26enne Albert Ndreu ha pianificato nei minimi dettagli il momento in cui avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata Valerija Madevic: voleva darle l’anello in maniera speciale, unica, in modo che se ne ricordasse per sempre. E in effetti così è stato. Il giovane ha deciso di Scrivere “vuoi sposarmi?” con 100 candeline, riempiendo la casa anche con 60 palloncini gonfiati ad elio. Quando però è arrivato lì con la fidanzata, hanno trovato una brutta ... Leggi su ilfattoquotidiano

