Reggio Calabria: arriva un’altra nave quarantena per ospitare migranti positivi. Protesta la Lega (Di martedì 11 agosto 2020) Chiederemo i danni al governo e alla Lamorgese per un'altra 'nave da crociera-soggiorno' destinata ai clandestini che sbarcano: paghino i ministri, non gli italiani, scrive Salvini Leggi su firenzepost

SkyTG24 : Reggio Calabria, inchiesta su gestione centro migranti: indagato il sindaco di Varapodio - manuel89601317 : @AlbertoFabris @AntenoreFava @fattoquotidiano Chi per il paese ha fatto solo scandali.. MOSE ,VELA ROMA,Salerno Reg… - Strill_it : Niente rispetto delle norme anti-coronavirus, verso la sanzione due lidi-discoteca della costa jonica di Reggio Cal… - FirenzePost : Reggio Calabria: arriva un’altra nave quarantena per ospitare migranti positivi. Protesta la Lega - cmnewsit : Reggio: A causa dell’emergenza Covid, Rinviato al 12 maggio lo spettacolo di Giorgio Panariello a Cittanova. -