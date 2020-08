Psg, calciatore delle giovanili positivo al Covid-19: annullata amichevole con il Versailles (Di martedì 11 agosto 2020) Brutte notizie in casa Paris Saint-Germain. Il club, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che un calciatore delle giovanili è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore in questione è stato prontamente messo in isolamento; ora saranno effettuati ulteriori test anche su gli altri componenti delle squadra al fine di verificare il loro stato di salute. Tale notizia ha comportato il naturale annullamento dell’amichevole tra la formazione parigina dell’U19 e il Versailles. Leggi su sportface

