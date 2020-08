"Noi, vittime di violenze, non riusciamo ad indossare la mascherina e veniamo stigmatizzate per questo" (Di martedì 11 agosto 2020) indossare la mascherina, per le vittime di abuso, non è così semplice. È un costante tornare con la mente alla violenza subita, quando naso e bocca erano coperti dal proprio assalitore, e può provocare ansia e attacchi di panico. Il Guardian ha dedicato un articolo proprio alle vittime di violenza, che stanno trovando particolarmente ardua la convivenza con la mascherina: chi si rifiuta di indossare il dispositivo di protezione nei luoghi pubblici, infatti, viene spesso insultato e preso di mira. “La maggior parte di chi è sopravvissuto ad una violenza sessuale ha avuto la bocca e il naso coperti durante l’abuso. Coprire di nuovo il viso e il naso di queste persone può causare loro flashback, attacchi di panico e gravi ... Leggi su huffingtonpost

