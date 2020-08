NBA, LeBron James mette in guardia i Lakers: “non siamo ancora mentalmente pronti per i playoff” (Di martedì 11 agosto 2020) Non è certamente un periodo positivo per i Los Angeles Lakers, tornati alla vittoria questa notte contro Denver ma senza brillare, riuscendo ad imporsi solo a quattro decimi dalla sirena grazie ad un canestro di Kuzma. Foto getty / PoolUna situazione che preoccupa fino ad un certo punto LeBron James, che nel post gara ha espresso le proprie sensazioni su se stesso e sulla squadra: “non penso che siamo al nostro massimo e nemmeno dovremmo esserlo, perché per una partita di playoff serve un tipo diverso di preparazione. Bisogna spendere ore e ore su una singola squadra perché sai che dovrai affrontarla almeno quattro volte. Io personalmente dal punto di vista mentale non sono ancora in modalità playoff: fisicamente ci sto arrivando, sento meglio le gambe sotto di ... Leggi su sportfair

Dunkest : #LebronJames: 'A tutti i tifosi là fuori che vengono a guardarmi giocare, mi mancate ragazzi e spero un giorno di p… - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: La tripla di Kuzma quasi sulla sirena con cui i Lakers hanno steso i Nuggets 124-121. Miglior partita gialloviola finora:… - sportli26181512 : NBA, Dwyane Wade copia il look 'Florida' di LeBron James: la reazione del Re. VIDEO: LeBron James si è presentato a… - lamaniadelcesto : ???Nel post-gara di stanotte, LeBron ha ribadito l'importanza che Kuz riveste nei gialloviola, e di come le aspirazi… - sportli26181512 : NBA, LeBron James sui Lakers: 'Mentalmente non siamo pronti per i playoff': Dopo la faticosa vittoria con le riserv… -