Moviola Inter, due rigori concessi dall'arbitro e tolti al (Di martedì 11 agosto 2020) Primo tempo, l'Inter raddoppia con Lukaku, così forte da segnare nonostante sia vittima di un fallo vistoso da parte di Tapsoba: se il belga non avesse fatto gol, pensiamo che sarebbe stato fischiato ... Leggi su gazzetta

passione_inter : La moviola di Inter-Bayer Leverkusen: il Var toglie due rigori a Conte. Regolamento ok, sul gol di Lukaku... -… - INTER291103 : RT @internewsit: Moviola Inter-Bayer Leverkusen: il 3-1 era buono! Sui rigori regola folle - - internewsit : Moviola Inter-Bayer Leverkusen: il 3-1 era buono! Sui rigori regola folle - - FcInterNewsit : Inter-Leverkusen - Giusto togliere i due rigori ai nerazzurri, l'arbitro sbaglia ad annullare la rete di Lukaku - zazoomblog : MOVIOLA – Inter-Bayer Leverkusen: rigore tolto ai nerazzurri dal Var - #MOVIOLA #Inter-Bayer #Leverkusen: -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Inter

Comincia nel migliore dei modi l’avventura dell’Inter alle “Final Eight” di Europa League in terra tedesca, atipico finale di stagione dettato dall’emergenza coronavirus. Nei quarti, in gara unica, i ...Ieri sera il Var ha tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi nerazzurri. L’arbitro di gara Del Cerro ha concesso due rigori in favore dell’Inter, uno per tempo, salvo poi ritornare sui propri passi ...