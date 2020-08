“Ma sei davvero così?”. Barbara D’Urso tira fuori un fisico da paura. Così perfetto che il sospetto è forte (Di martedì 11 agosto 2020) In questi giorni ci siamo tuffati e abbiamo incrociato Barbara D’Urso che faceva il bagno, poi siamo andati a correre ed eccola lì, di nuovo Barbara D’Urso in tenuta da runner pronta a farci mangiare la polvere… onnipresente e sempre super azzeccata. Gli outfit sono perfetti, la posa, anche se ridondante, pure: Barbara Carmelita D’Urso vola! Purtroppo però non sono tutti della nostra idea, e sui social, specialmente su Instagram, la povera Barbarella nazionale, viene presa abbastanza di mira. Nel caso del suo ultimo post condiviso, la domanda che sorge è solo una: ma ha esagerato con Photoshop? È stato infatti puntato il dito contro la conduttrice dei salotti trash più famosa che ci sia. La D’Urso è stata accusata su Instagram da un’ex concorrente del ... Leggi su caffeinamagazine

acmilan : The man who whispered to the goal turns 47 today. Happy birthday, Pippo! ?? Di soprannomi te ne hanno dati tanti,… - CarloCalenda : Ma il punto è questo. Tu sei un grillino non un cittadino. Non gli volta che devi giudicare qualcosa il tuo cervell… - chetempochefa : “Dispiace constatare che sei molto invecchiata, ma è anche una fortuna.' Ricordiamo la straordinaria #FrancaValeri… - mannaggialapupa : RT @cinematiqe: catcalling non è quando un ragazzo mi si avvicina e dice “hey ciao, scusa ma ti volevo dire che sei molto bella!!” ma è qua… - Carmela_oltre : RT @citiamo: Avere un sistema sanitario che vi passa il Viagra ma non vi paga gli occhiali significa avere un'erezione ma non sapere dove i… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma sei Scuolabus, no a distanza di un metro se il tragitto è inferiore a 15 minuti Corriere della Sera