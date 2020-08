La Raggi è pronta al bis. Arriva l’endorsement via Twitter di Grillo: #Daje. E Di Maio: “Ha bisogno del supporto di tutto il MoVimento” (Di martedì 11 agosto 2020) Una foto e l’hashtag #Daje. Beppe Grillo dà il suo sostegno a Virginia Raggi, che ieri ha annunciato la sua ricandidatura a sindaca di Roma. L’endorsement via Twitter del co-fondatore del MoVimento 5 Stelle trova il sostegno di Luigi Di Maio: “Virginia Raggi sta svolgendo un ottimo lavoro a Roma. E ha bisogno del supporto di tutto il MoVimento” scrive su Facebook il ministro degli Esteri. Ma anche questo non basta a placare i malumori della base, che si interroga sulla violazione della regola dei due mandati. La deroga per il Raggi-bis ora dovrebbe passare al vaglio degli iscritti del M5S sulla piattaforma Rousseau. Nella precedente consiliatura, infatti, Raggi – ... Leggi su lanotiziagiornale

Massimi8900 : RT @AugustoMinzolin: #Raggi pronta a ricandidarsi al Campidoglio:non è coraggio, ma la conferma che ha una patologica percezione della real… - Maurizi07267041 : RT @AugustoMinzolin: #Raggi pronta a ricandidarsi al Campidoglio:non è coraggio, ma la conferma che ha una patologica percezione della real… - sciantokescia : RT @AugustoMinzolin: #Raggi pronta a ricandidarsi al Campidoglio:non è coraggio, ma la conferma che ha una patologica percezione della real… - ClaudioMori7 : RT @AugustoMinzolin: #Raggi pronta a ricandidarsi al Campidoglio:non è coraggio, ma la conferma che ha una patologica percezione della real… - valentinacara9 : RT @AugustoMinzolin: #Raggi pronta a ricandidarsi al Campidoglio:non è coraggio, ma la conferma che ha una patologica percezione della real… -