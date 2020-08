Inter, nome a sorpresa per il dopo Conte: la pista che porta… ad un ex calciatore nerazzurro (Di martedì 11 agosto 2020) Sergio Conceicao finisce nell'agenda dell'Inter per il post Antonio Conte. Sembravano essersi placate le voci sul futuro dell'allenatore nerazzurro, invece, dal Portogallo, parlano del nome a sorpresa per sostituire l'italiano. L'allenatore del Porto, nonché ex calciatore anche della società nerazzurra, sarebbe una pista percorribile dalla dirigenza.Inter, Conceicao nuovo nome per il dopo Contecaption id="attachment 1005357" align="alignnone" width="701" Conceicao (getty images)/captionSecondo quanto si apprende da A Bola, nel caso in cui Antonio Conte non dovesse proseguire con i nerazzurri, il nome di Sergio Conceicao potrebbe essere tra quelli scelti ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Inter, nome a sorpresa per il dopo Conte: la pista che porta... ad un ex calciatore nerazzurro -… - Affaritaliani : Inter, se salta Conte il nome arriva dal Portogallo - sassenach69 : @fabiusr Era tutto scritto nel nome...Oh ma loro de coccio eh. Sennò eravamo Inter Locale!! - lookatbald : RT @CliffBurton8256: Datemi un nome forte di mercato che devo lenire il dolore del passaggio del turno dell'Inter - sportli26181512 : 'Inter, se parte Conte c'è l'idea Conceiçao': Secondo A Bola, il tecnico del Porto sarebbe il nome, insieme a quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nome Calciomercato Inter, Ausilio via | Il nome del sostituto è clamoroso Calcio mercato web Mandorlini a TMW Radio: "Pirlo scelta coraggiosa. Alla Juve non c'è molto tempo, bisogna vincere"

A parlare di Inter e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Andrea Mandorlini. Inter in semifinale di EL. Quale il motivo della crescita della squadra? "Da ...

Inter, dopo la vittoria l'annuncio di Lautaro Martinez: "Sarò padre"

DÜSSELDORF - Davvero una giornata indimenticabile per Lautaro Martinez, protagonista insieme ai compagni della conquista della semifinale di Europa League. Dopo l'eliminazione del Bayer Leverkusen, la ...

A parlare di Inter e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Andrea Mandorlini. Inter in semifinale di EL. Quale il motivo della crescita della squadra? "Da ...DÜSSELDORF - Davvero una giornata indimenticabile per Lautaro Martinez, protagonista insieme ai compagni della conquista della semifinale di Europa League. Dopo l'eliminazione del Bayer Leverkusen, la ...