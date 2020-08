“Il vaccino per il Coronavirus deve essere obbligatorio”, dice Matteo Renzi (Di martedì 11 agosto 2020) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ritorna sulla questione del vaccino contro il Coronavirus, che intanto dovrebbe essere già pronto entro fine anno. Ennesimo scontro tra il Premier Giuseppe Conte ed il leader del partito Italia Viva Matteo Renzi. Stavolta, al centro del dibattito, ci sarebbe l’obbligatorietà del vaccino per il Coronavirus che, secondo … L'articolo “Il vaccino per il Coronavirus deve essere obbligatorio”, dice Matteo Renzi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

matteorenzi : È assurdo sostenere che il vaccino per il COVID sia facoltativo. Siamo rimasti tutti chiusi in casa per tre mesi pe… - matteorenzi : L’Enews di questa settimana: se davvero arriveremo al #vaccino contro il Covid questo vaccino dovrà essere OBBLIGAT… - matteorenzi : Esattamente un anno dopo l’intervista al Corriere su Salvini e il Papeete sono tornato... sul luogo del delitto. Un… - ciocca_f : RT @lefrasidiosho: #Putin annuncia che la Russia ha pronto il vaccino contro il #Covid_19 - spike_sr71 : RT @andr900: Da #Putin mi sarei aspettato una mossa più da Putin. Tipo sperimentare il vaccino su se stesso mentre a torso nudo e con un mi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il vaccino Mutazione coronavirus: cosa succede quando muta? Corriere della Sera