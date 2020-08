Grande Fratello Vip: arriva una coppia di Temptation Island come unico concorrente? (Di martedì 11 agosto 2020) Una delle coppie della settima edizione di Temptation Island potrebbe partecipare alla quinta edizione del reality. Ecco le ultime indiscrezioni La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta per arrivare su Canale 5. La data scelta per la prima puntata è il 14 settembre. Alfonso Signorini sarà alla guida del reality, dopo il successo della quarta edizione, affiancato da Pupo nel ruolo di opinionista. In queste ore è uscita la notizia che vicino a Pupo ci sarà Antonella Elia, ormai nota opinionista tv ed ex concorrente del reality. Tuttavia, in queste ore è trapelata un’indiscrezione molto curiosa. Sapete che si parlava della presenza di coppie di famosi come unico concorrente perchè a ... Leggi su kontrokultura

fgiannecchini : RT @DirkSoave: Nel Giappone medievale viveva un grande samurai, Takashi Kyoto. Egli aveva un fratello che adorava, Ishimura Kyoto. Purtr… - PeppinInter : @ArenaRosario Fratello, non sono d'accordo. Grande giocatore e uomo vero - giuseppeciccia4 : La narrativa racconta e regala emozioni... - censore_ : E' normale che con la scusa dell'evasione fiscale l'occhio del Grande Fratello orewelliano debba sapere tutto di no… - xchoconath : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 9 (2009): la tranquillissima Federica Rosatelli -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello «Grande Fratello Vip»: Antonella Elia (forse) sarà l opinionista Vanity Fair Italia Notizie Lazio – Il fratello di Silva è a Lisbona: si prova a firmare già oggi?

ROMA – La domanda non è più “se firmerà”, ma “quando firmerà”? Il futuro di David Silva è ormai deciso, ne ha parlato anche Ciro Immobile quest’oggi dandogli di fatto il benvenuto alla Lazio. Lo spagn ...

Il marito di Fernanda Lessa contro Antonella Elia opinionista al GFvip: "Sono riusciti a proteggerla"

Luca Zocchi commenta aspramente su Instagram: "Provo pensa per tutto ciò, mi viene da ridere" La notizia madre arriva dalle pagine di TvBlog: Antonella Elia sarà opinionista del Grande Fratello VIP ne ...

ROMA – La domanda non è più “se firmerà”, ma “quando firmerà”? Il futuro di David Silva è ormai deciso, ne ha parlato anche Ciro Immobile quest’oggi dandogli di fatto il benvenuto alla Lazio. Lo spagn ...Luca Zocchi commenta aspramente su Instagram: "Provo pensa per tutto ciò, mi viene da ridere" La notizia madre arriva dalle pagine di TvBlog: Antonella Elia sarà opinionista del Grande Fratello VIP ne ...