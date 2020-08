Gianluca Forcolin: "Il bonus? Chiesto dal mio studio. Domanda respinta, ma non avrei preso un euro" (Di martedì 11 agosto 2020) C’è frenesia e imbarazzo nella Lega, che scopre che alcuni suoi esponenti hanno fatto richiesta del bonus da 600 euro. E, tra caccia alle streghe e silenzio, spuntano i primi nomi. Tra questi c’è il vicegovernatore del Veneto, Gianluca Forcolin. Ammette la richiesta - inoltrata dal suo studio - ma spiega che la Domanda è stata respinta. E che, in ogni caso, lui non avrebbe preso un euro.Sul Corriere del Veneto si legge la sua autodifesa:“Sono socio di uno studio associato tributaristi, tre soci e sette impiegate. Io ovviamente sono con una percentuale ridotta visto l’incarico politico. Nel periodo Covid lo studio ha riChiesto, come ... Leggi su huffingtonpost

