“Ecco uno degli effetti del Covid”: l’attrice Alyssa Milano mostra in diretta la sua perdita di capelli (Di martedì 11 agosto 2020) “Questa è la mia spazzola. E come vedete è pulita”. Inizia così il video di Alyssa Milano, celebre per i ruoli in Streghe e Castle, in cui mostra quello che secondo la sua esperienza è uno degli effetti del Covid-19. L’attrice statunitense aveva raccontato recentemente di essere risultata positiva all’infezione. Nel filmato postato su Instagram, Milano fa vedere quanti capelli perde con pochi colpi di spazzola. “Mettetevi la mascherina”, è il suo suggerimento. Alcuni studi, non ancora validati dalla comunità scientifica, confermano quanto ha mostrato, empiricamente, l’attrice di Melrose Place: tra le conseguenze del coronavirus ci sarebbe anche la caduta dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

