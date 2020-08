Donadoni non è più l’allenatore dello Shenzhen: il tecnico è stato esonerato (Di martedì 11 agosto 2020) E’ finita l’esperienza sulla panchina dello Shenzhen per Roberto Donadoni, l’allenatore farà ritorno almeno per il momento in Italia. Il tecnico paga tre sconfitte consecutive, il terzultimo posto in classifica frutto di tre punti nelle prime quattro partite ha portato al ribaltone. “Dopo una negoziazione amichevole, il club ha deciso che da ora in poi Mr. Donadoni non sarà più il capo allenatore della prima squadra dello Shenzhen Kaisa FC. Allo stesso tempo, i membri dello staff di Donadoni cesseranno anche loro le proprie funzioni. Ringraziamo Mr Donadoni ed il suo staff per i propri sforzi e per il contributo allo Shenzhen Kaisa nell’ultimo ... Leggi su calcioweb.eu

