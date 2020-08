Dj morta, suocero: «Daniele non c’entra. Ho un’idea, ma non la dico» (Di martedì 11 agosto 2020) La morte di Viviana Parisi ancora avvolta nel mistero, in queste ore l’autopsia presso l’ospedale di Messina. Il suocero, distrutto dal dolore, ha dichiarato: Viviana era “brava e dolcissima, non abbandonava mai il bambino” “Da quando c’è stato questo maledetto virus, Viviana era molto turbata. È stata anche ricoverata. Ma era dolcissima, brava e non … L'articolo Dj morta, suocero: «Daniele non c’entra. Ho un’idea, ma non la dico» proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

"Da quando c'è stato questo maledetto virus, Viviana era molto turbata. È stata anche ricoverata. Ma era dolcissima, brava e non lasciava mai il bambino. Non lo abbandonava mai. Non lo dava a nessuno ...

Il mistero sulla morte dei Viviana, attesa per l'autopsia: affidata all'esperto del caso di Yara

Gli esperti e i consulenti della famiglia del marito Daniele Mondello sono tutti all'ospedale Papardo di Messina dove si sta svolgendo l'esame autoptico. C'è anche Letterio Mondello, il suocero di Viv ...

