Contagi, Sileri nega l’evidenza: «I migranti sono “controllati”, a preoccuparmi sono i giovani» (Di martedì 11 agosto 2020) Riescono a negare pure l’evidenza. Non solo Di Maio e la Lamorgese, ma anche Pierpaolo Sileri. Piovono notizie degli immigrati Contagiati, la gente è allarmata, crescono le proteste. Ma al governo fanno finta di non vedere e di non sentire. Neppure quel che è accaduto a Milano – con il migrante positivo al centro di accoglienza (e gli altri in quarantena) scuote l’ammucchiata giallorossa. E neppure a Pozzallo. M5S e Pd brancolano nel buio, divisi tra le idee superbuoniste della Bellanova e la paura di perdere voti. Sileri; «I migranti vengono controllati» «sono preoccupato per coloro che tornano dalle vacanze. I casi di Contagio riguardano più queste persone che non i migranti che ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Contagi, Sileri nega l’evidenza: «I migranti sono “controllati”, a preoccuparmi sono i giovani»… - amelielavrai : RT @globalistIT: Sileri: 'A portare i contagi sono quelli che rientrano dalle vacanze, non i migranti' - LegaPremier : Eccone un altro che non sopporta gli Italiani: Coronavirus, il viceministro Sileri: “Preoccupa più chi torna dalle… - fuoridalmondo11 : RT @globalistIT: Sileri: 'A portare i contagi sono quelli che rientrano dalle vacanze, non i migranti' - fiera871123456 : RT @graziosafuriosa: Coronavirus, il viceministro Sileri: “Preoccupa più chi torna dalle vacanze all’estero che i migranti” -