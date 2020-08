Caronno, niente biciclette al cimitero: anziani in rivolta (Di martedì 11 agosto 2020) “Permettete l’ingresso in bicicletta al cimitero”. Accorato appello degli anziani che vanno abitualmente nei camposanti di Caronno e Pertusella, alle prese coi disagi per il divieto di entrare con le bici. “Lasciarle fuori è un rischio – spiegano – Vengono sempre prese di mira da ladri e teppisti”. In effetti i racconti parlano di coprisella … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

“Permettete l’ingresso in bicicletta al cimitero”. Accorato appello degli anziani che vanno abitualmente nei camposanti di Caronno e Pertusella, alle prese coi disagi per il divieto di entrare con le ...

