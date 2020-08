Calciomercato Juventus, in arrivo un bomber italiano per Pirlo (Di martedì 11 agosto 2020) . La società bianconera sta cercando di ringiovanire la rosa puntando sui talenti del nostro campionato La nuova Juventus sta nascendo in queste ore. Dopo l’annuncio della panchina affidata ad Andrea Pirlo, Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici hanno subito iniziato a mettersi all’opera per costruire … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

