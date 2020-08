Calcio Napoli, incontro De Laurentiis-Gattuso: intesa su tutto, ma non sul rinnovo (Di martedì 11 agosto 2020) Presidente e tecnico del Calcio Napoli, dopo l’incontro avvenuto a Capri, hanno deciso di andare avanti insieme, gettando le basi per il mercato, tra acquisti e cessioni, ma senza rinnovare il contratto dell’allenatore calabrese. Gennaro Gattuso e il Napoli vanno avanti senza il rinnovo. Ieri mattina il tecnico azzurro ha raggiunto a Capri il presidente … Leggi su 2anews

Gazzetta_it : #calciomercato #Napoli, obiettivo #Vlasic: contatti avviati per la stellina del #CSKA - tancredipalmeri : Esce a testa altissima il Napoli. Due pali, recriminazioni, aveva di fronte una squadra più forte che si è ampiamen… - Ibrahim32639035 : RT @CorSport: #Napoli, ecco gli obiettivi del mercato fissati nel vertice a #Capri - Diego31883 : RT @CorSport: #Napoli, ecco gli obiettivi del mercato fissati nel vertice a #Capri - CorSport : #Napoli, ecco gli obiettivi del mercato fissati nel vertice a #Capri -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito ufficiale, mette in evidenza l'addio di Callejon alla maglia del Napoli soffermandosi sulla carriera in azzurro dell'esterno spagnolo ex Real Madrid: "Quando si ...NAPOLI - "Boom ? @juventusfc ? ? @ChampionLeague ? #calcio #speranza", scrive su Twitter la giornalista Rai Paola Ferrari pubblicando una foto con una fake news scherzosa sul ripescaggio in Champions ...