Bonus Covid? Un semplice errore di distrazione. Non volevo prenderlo, dice il consigliere del PD (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo gli esponenti di Lega, Cinque Stelle e Italia Viva ora spunta fuori il nome di un consigliere del partito Democratico tra i “furbetti” del Bonus Covid Nello scandalo del Bonus Covid salta fuori anche il nome di un esponente del Partito Democratico. Si tratta di Diego Sarno, consigliere regionale del Piemonte che ha … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

CottarelliCPI : Leggo che i nomi dei 5 parlamentari (tre Lega, 1 5stelle e 1 Italia Viva) che hanno fatto domanda per il bonus covi… - ShooterHatesYou : La responsabilità civica e generalizzata non esiste. Se metti delle tartine sul tavolo ci si lanceranno sopra tutti… - fanpage : #bonus600euro, il Garante della privacy dice che i nomi dei parlamentari possono essere diffusi - u_latino : RT @maybe_viola: 'Quei 600€ al mese di bonus Covid chiesti da 5 deputati che guadagnano 13 mila € al mese ci hanno fatto capire la differen… - GianniMagini : ?? Comunicato Ufficiale Garante Privacy su vicenda bonus Covid ?? #BONUS #bonus600euro -

Durante l'emergenza covid siamo stati costretti a smettere di lavorare. Quando è stato pubblicato il decreto per il bonus da 600 euro ho telefonato al mio commercialista per verificare se ero nelle ...