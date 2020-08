Aiuti fiscali al Sud, Pertosa: 'Misura giusta, ottime prospettive per investitori' (Di martedì 11 agosto 2020) 'Confindustria non è il Vangelo'. L'imprenditore di Monopoli Vito Pertosa irrompe nella polemica sugli Aiuti fiscali alle aziende del Sud decisi dal governo. Il presidente del gruppo 'Angel' ribalta l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

giomo2 : RT @stes75_: Si...parlo di te, caro imprenditore ristoratore, che tre mesi fa, in lacrime mi raccontavi che avresti chiuso se non ti faceva… - fisco24_info : Borse, l’Europa parte con slancio. A Piazza Affari scatto di Mediobanca: Occhi puntati sulle tese relazioni Usa-Cin… - GiuseppeBiond14 : RT @stes75_: Si...parlo di te, caro imprenditore ristoratore, che tre mesi fa, in lacrime mi raccontavi che avresti chiuso se non ti faceva… - camomylla : RT @stes75_: Si...parlo di te, caro imprenditore ristoratore, che tre mesi fa, in lacrime mi raccontavi che avresti chiuso se non ti faceva… - enrico_gasta : RT @stes75_: Si...parlo di te, caro imprenditore ristoratore, che tre mesi fa, in lacrime mi raccontavi che avresti chiuso se non ti faceva… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuti fiscali Aiuti fiscali al Sud, Pertosa: «Misura giusta, ottime prospettive per investitori» La Gazzetta del Mezzogiorno Aiuti fiscali al Sud, Pertosa: «Misura giusta, ottime prospettive per investitori»

«Confindustria non è il Vangelo». L’imprenditore di Monopoli Vito Pertosa irrompe nella polemica sugli aiuti fiscali alle aziende del Sud decisi dal governo. Il presidente del gruppo «Angel» ribalta l ...

Riciclaggio di denaro: criptovalute e fiat a confronto

Non c’è dubbio che le valute digitali forniscano benefici per l’individuo, l’azienda e l’istituzione facilitando un maggiore accesso a prodotti e servizi finanziari. Secondo un report delle Nazioni Un ...

«Confindustria non è il Vangelo». L’imprenditore di Monopoli Vito Pertosa irrompe nella polemica sugli aiuti fiscali alle aziende del Sud decisi dal governo. Il presidente del gruppo «Angel» ribalta l ...Non c’è dubbio che le valute digitali forniscano benefici per l’individuo, l’azienda e l’istituzione facilitando un maggiore accesso a prodotti e servizi finanziari. Secondo un report delle Nazioni Un ...