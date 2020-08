Viviana Parisi ultime notizie, nessuno crede al suicidio: “Non crediamo che si sia uccisa o abbia ucciso Gioele” (Di lunedì 10 agosto 2020) Continuiamo a raccontarvi la vicenda legata alla scomparsa e alla morte di Viviana Parisi, in arte Express Viviana. Una vicenda dai contorni oscuri, cui mancano diversi tasselli (in primo luogo, manca ancora il ritrovamento del figlio della donna – Gioele). C’è grande attesa per l’autopsia (domani si avranno notizie in tal senso) ma per il … L'articolo Viviana Parisi ultime notizie, nessuno crede al suicidio: “Non crediamo che si sia uccisa o abbia ucciso Gioele” Newnotizie.it. Leggi su newnotizie

poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - rtl1025 : ?? È di Viviana #Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a #Caronia. Secondo quanto si apprende… - MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - WaltherGiorgi3 : RT @RaiNews: #Caronia, sulle tracce del piccolo Gioele sparito nel nulla: Ilario Piagnerelli ripercorre quello che si pensa sia stato il pe… - kvittoriak : RT @RaiNews: #Caronia, sulle tracce del piccolo Gioele sparito nel nulla: Ilario Piagnerelli ripercorre quello che si pensa sia stato il pe… -