Ultime Notizie Roma del 10-08-2020 ore 20:10 (Di lunedì 10 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 10 agosto spazio all’informazione al microfono Giulia Ferrigno emergenza coronavirus in apertura cresce negli ultimi giorni il numero dei contagi in Italia Aumentano i casi nei quali la positività al covid-19 viene riscontrata in persone che tornano dall’estero dopo le vacanze e poi non è accaduto ad un gruppo di giovani pugliesi tornati dalla Grecia si tratta di 5 salentini di 19 anni i componenti della comitiva di 10 ragazzi partiti tutti insieme dopo avere sostenuto gli esami di maturità un’altra persona residente sempre in Salento aveva soggiornato a Malta una storia simile a quella di alcuni ragazzi della Toscana risultati positivi ieri si tratta di giovani e che hanno trascorso le vacanze sull’isola greca di Corfù in totale 11 ragazzi a cui si ... Leggi su romadailynews

