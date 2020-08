Ultime Notizie Roma del 10-08-2020 ore 15:10 (Di lunedì 10 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 10 agosto in studio a Giuliano per oltre 5 deputati I furbetti Ci sarebbero altri 2000 politici tra amministratori locali e regionali in tutta Italia ad aver chiesto il bonus partita IVA destinate liberi professionisti in difficoltà per l’emergenza lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook Siamo davanti a fatti di una gravità assoluta aggiunge i nomi devono essere Resi pubblici questa gente non deve più avere l’occasione di Rivestire una carica pubblica deve essere allontanata dallo Stato concludi Dimaio deve essere punita mi autodenuncio non vivo di politica perché non voglio non potrei scrivere su Facebook Anita Pirovano consigliera comunale di Milano parliamo di scuola una soluzione condivisa tra governo regioni e comuni sui servizi ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo, Oms: “Virus non stagionale, senza misure nuove ondate” Fanpage.it Bielorussia, scontri e arresti dopo la riconferma di Lukashenko: oltre 3mila fermati

La testata online Meduza, di lingua russa e con sede a Riga, denuncia la scomparsa del suo inviato in Bielorussia Maxim Solopov, di cui non ha avuto notizie per oltre 12 ore. In un articolo sul sito ...

Crash Bandicoot 4: It's About Time su Nintendo Switch? Tracce della console nel sito ufficiale 0

Crash Bandicoot 4: It's About Time arriverà anche su Nintendo Switch? Non ci sono informazioni precise, ma nel codice del sito ufficiale compaiono riferimenti alla console. NOTIZIA di Giorgio Melani — ...

