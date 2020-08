Temptation Island, il gesto di Andrea Battistelli: il web in rivolta, ecco cosa è successo (VIDEO) (Di lunedì 10 agosto 2020) Il web, in queste ore, si è scagliato contro Andrea Battistelli, volto di Temptation Island 7. Il fidanzato di Anna Boschetti, ha condiviso un VIDEO sul suo account ufficiale di Instagram, che ha letteralmente fatto scoppiare la polemica, proprio per via di una evidente imprudenza. Temptation Island, il gesto di Andrea Battistelli: il web in... L'articolo Temptation Island, il gesto di Andrea Battistelli: il web in rivolta, ecco cosa è successo (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

TRASHPERSON18 : ??IMPORTANTE?? Oltre ai video di Grande Fratello Nip&Vip, Isola Dei Famosi, Temptation Island Nip&Vip e qualche altro… - infoitcultura : Temptation Island, Antonella Elia e la dedica d'amore di Pietro delle Piane - blogtivvu : Andrea Battistelli di Temptation Island ha fatto letteralmente infuriare il web: il gesto imprudente ripreso dalla… - blogtivvu : Temptation Island, il gesto imprudente di Andrea Battistelli: il web in rivolta, ecco il video dell'accaduto - apartetae : stasera vado al falò e dovrò resistere all’istinto di mettermi il vestito lungo per fingere di essere in temptation island -