Simon Cowell, creatore di X Factor è caduto dalla bici, intervento di 6 ore (Di lunedì 10 agosto 2020) Simon Cowell, il noto e storico creatore di X Factor nonché produttore britannico ha subito un intervento di 6 ore a causa di un brutto incidente in bici. Ecco le sue condizioni. Il produttore britannico è ricoverato in ospedale dopo un brutto incidente a causa di una caduta dalla bicicletta elettrica lo scorso sabato.

