Si è dimesso il premier libanese Diab: “Sconfitti da corruzione endemica” (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA – Si e’ dimesso il primo ministro libanese Hassan Diab. La decisione era stata anticipata ieri al presidente della Repubblica, Michel Aoun, come era trapelato ieri da varie fonti di stampa locali e internazionali. Con Diab cade anche il governo che si era costituito dopo le dimissioni di Sa’ad Hariri, che a sua volta aveva lasciato dopo forti manifestazioni popolari nelle principali citta’ del Paese iniziate nell’autunno scorso. L’ormai ex premier ha spiegato che, in attesa di nominare un successore e formare un nuovo esecutivo, gli attuali ministri resteranno in carica per sbrigare le faccende di ordinaria amministrazione. Quindi ha aggiunto: “La corruzione si e’ diffusa all’interno dello Stato. Mi rendo conto che questo sistema e’ piu’ grande dello Stato che, avendo le mani legate, non e’ riuscito a combatterlo. E l’esplosione di Beirut- ha dichiarato Diab, stando ai media locali- e’ una manifestazione di questo sistema e il risultato di una corruzione endemica”. Leggi su dire

paolopicone70 : Libano: il governo di Beirut si è dimesso. Lo ha anncunciato il premier Diab - Ale_Fabb : #Libano??Si è dimesso il governo del premier Hassan Diab: 'Corruzione endemica, non siamo riusciti a batterla'. Ma n… - Arsenio_ : RT @LaStampa: Lo ha annunciato il premier Diab, quattro ministri si erano già dimessi in precedenza.. - visionnairasoc : RT @LaStampa: Lo ha annunciato il premier Diab, quattro ministri si erano già dimessi in precedenza.. - LaStampa : Lo ha annunciato il premier Diab, quattro ministri si erano già dimessi in precedenza.. -