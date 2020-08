Questo foto di compleanno di Giuseppe Conte non è stata scattata durante la pandemia di Covid-19 (Di lunedì 10 agosto 2020) Il 9 agosto su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme a un gruppo di persone, dietro una torta di compleanno. L’immagine è accompagnata da Questo commento: «Sorge spontanea una domanda, anzi tre… distanziamento sociale? mascherine? ci state prendendo per il culo?». Questo è un Contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 9 agosto 2020 – Fuori Contesto La foto è vera ma non è stata scattata ad agosto 2020 durante la pandemia di Covid-19. La ... Leggi su facta.news

InArteMorgan : Questo Paese non ha un bel rapporto con le case degli artisti: a quelli vivi le distrugge direttamente, a quelli mo… - MuseoArcheoCa : RT @Carla_Ardis: @MuseoArcheoCa @alexethno @Il3ni4 @paoloigna1 @OpusPaulicium @museotattile_VA @MuseiRealiTo @MuseoCanapa @MuseumToumanian… - btshouse_ita : State aspettando le prime foto teaser di Dynamite questo pomeriggio e non sapete come passare il tempo? In tal caso… - paoloigna1 : RT @Carla_Ardis: @MuseoArcheoCa @alexethno @Il3ni4 @paoloigna1 @OpusPaulicium @museotattile_VA @MuseiRealiTo @MuseoCanapa @MuseumToumanian… - Carla_Ardis : @MuseoArcheoCa @alexethno @Il3ni4 @paoloigna1 @OpusPaulicium @museotattile_VA @MuseiRealiTo @MuseoCanapa… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo foto Instagram cancella foto di modella curvy di colore. È protesta social: "Sono stata silenziata" L'HuffPost Wanda Nara | la FOTO con la sua bimba a colazione intenerisce tutti

Su Instagram Wanda Nara regala una variazione sul tema molto gradita. C’è uno scatto che questa volta non riguarda lei ma che è comunque bello. Mattinata di dolcezza per Wanda Nara, che sul suo profil ...

Nancy Coppola, dopo l’Isola dei Famosi è dimagrita 20 kg: la trasformazione [FOTO]

Nancy Coppola è stata una delle concorrenti del reality “L’isola dei Famosi”. Ha partecipato all’edizione del 2017 ed era stata criticata perché durante la sua esperienza di naufraga aveva perso pochi ...

Su Instagram Wanda Nara regala una variazione sul tema molto gradita. C’è uno scatto che questa volta non riguarda lei ma che è comunque bello. Mattinata di dolcezza per Wanda Nara, che sul suo profil ...Nancy Coppola è stata una delle concorrenti del reality “L’isola dei Famosi”. Ha partecipato all’edizione del 2017 ed era stata criticata perché durante la sua esperienza di naufraga aveva perso pochi ...