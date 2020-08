Ponte sullo Stretto di Messina, l’ingegnere Saccà: “Ecco il mio tunnel” (Di lunedì 10 agosto 2020) Il progetto del tunnel sotto lo Stretto di Messina, all’esame dei tecnici del Mit è quello presentato da presentato a metà giugno 2017 dall’ingegnere Giovanni Saccà, quando a guidare il ministero c’era Graziano Del Rio, che indicò come l’ipotesi del Ponte non fosse la “principale” tra quelle da considerare per l’attraversamento dello Stretto di Messina. “E’ rimasto agli atti – spiega Saccà all’AGI – ma guardi che, semplicemente, noi abbiamo oggi la possibilità e gli strumenti per mettere in atto ciò che scrisse nel 1870 l’ingegnere Albero Carlo Navone”, quando ipotizzo’ “un tunnel sottomarino da realizzarsi tra Villa San Giovanni e Ganzirri, con una ... Leggi su meteoweb.eu

