Piogge torrenziali in Grecia: improvvise inondazioni sull'isola di Eubea, si aggrava il bilancio delle vittime (Di lunedì 10 agosto 2020) Piogge torrenziali hanno colpito l'isola greca di Eubea lo scorso fine settimana: la violenta ondata di maltempo ha causato 7 morti e un disperso, secondo il bilancio provvisorio diffuso dai vigili del fuoco. La tempesta è stata così forte e improvvisa che molte persone sono state sorprese dalle inondazioni senza avere alcuna possibilità di mettersi in salvo. Le vittime sono state registrate a Politika, sulla costa occidentale (un bambino di otto mesi caduto dalla culla, un uomo di 86 anni e una donna di 85), nella zona di Bourtzi (un uomo di 74 anni e una donna di 73) e ad Ampithea. Sono state soccorse 97 persone, di cui 43 con l'ausilio di elicotteri e le restanti via terra e con scialuppe di salvataggio. Le inondazioni hanno ...

Roma, 9 ago. (askanews) - Le forti piogge che in questi giorni stanno imperversando sulla Corea del Sud hanno provocato intense inondazioni che a loro volta hanno causato la morte di 30 persone. A tra ...

Maltempo e frane, MessinAccomuna: “gravi responsabilità della giunta De Luca”

“Cateno De Luca è sempre più prevedibile e ogni giorno più improbabile. Indovinate un po’ chi è responsabile per l’allagamento in città di questa mattina? Manco a dirsi: Accorinti! Il quale ha gestito ...

