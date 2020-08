Nuovi test rapidi per Covid in validazione. Potrebbero servire negli aeroporti e alle frontiere (Di lunedì 10 agosto 2020) Nuovi test rapidi per il Covid, in corso di validazione, Potrebbero aprire la strada a un provvedimento per introdurre Nuovi e più ampi controlli in aeroporti e alle frontiere per i viaggiatori che entrano in Italia, in particolare da aree a rischio, anche europee.Secondo quanti si apprende, il Comitato tecnico scientifico sta esaminando la validità di queste tecnologie per rendere possibile ed efficace un nuovo provvedimento di controlli. Leggi su huffingtonpost

