NBA 2019/2020: le classifiche aggiornate delle due conference (Di lunedì 10 agosto 2020) Le classifiche della regular season NBA 2019/2020. Si riparte con il basket a stelle e strisce, pronto a tuffarsi in una delle stagioni più interessanti degli ultimi anni dopo la vittoria dell’anello dei Toronto Raptors. Tanti sono stati i cambiamenti avvenuti nella free agency, soprattutto all’ombra di Los Angeles: Anthony Davis è approdato al fianco di LeBron James ai Lakers, Kawhi Leonard e Paul George hanno scelto invece la via dei Clippers. I Golden State Warriors trainati da Stephen Curry dovranno fare i conti con l’infortunio di Klay Thompson e gli Houston Rockets dovranno trovare la quadra tra James Harden e Russell Westbrook. Sulla costa orientale i Milwaukee Bucks dell’MVP in carica Giannis Antetokounmpo sembrano i favoriti insieme ai Philadelphia 76ers, ma attenzione ai ... Leggi su sportface

Per i Sixers la sconfitta non è neanche lontanamente la peggior notizia della serata. Joel Embiid infatti è dovuto uscire nel primo quarto dopo essere ricaduto male in difesa, procurandosi un non megl ...

Social NBA - Lonzo Ball risponde alle critiche su Twitter

La point guard dei New Orleans Pelicans Lonzo Ball ha risposto ad un tweet di Bleacher Report, che ha fatto notare come il giocatore stia avendo molte difficoltà all'interno della bolla di Orlando. Su ...

