Lorella Cuccarini | i 55 anni della più amata dagli italiani

È veramente difficile pensare che Lorella Cuccarini, il 10 agosto, compia 55 anni. Soprattutto dopo che si è guadagnata un posto tra le regine dell'estate per aver postato sui social delle sue foto al mare, in bikini, insieme al marito Silvio Testi in occasione del loro 29esimo anniversario. Scatti che dimostrano quanto l'eleganza e la semplicità possano far rima con sensualità, riuscendo persino ad oscurare quelle prorompenti ventenni che in estate cercano disperatamente il loro posto al sole. Lorella, in forma più che mai, è la prova che i tempi sono cambiati e l'età è ormai un particolare del tutto trascurabile, anche per una donna. Anzi il passare del tempo non fa altro che amplificarne il fascino.

