La Juve cede Matuidi "gratis" all'Inter Miami: operazione per liberarsi del pesante ingaggio (Di lunedì 10 agosto 2020) Blaise Matuidi saluta la Juventus. Il centrocampista francese è quest'oggi a Parigi per sostenere le visite mediche, poi volerà negli Stati Uniti per dare il via alla sua avventura in MLS, all'Inter Miami. Leggi su tuttonapoli

Borsa da incubo per Juve e Roma

A Piazza Affari la Juventus paga sonoramente l’eliminazione dalla Champions e i conseguenti milioni che vanno in fumo – Complicato il delisting della Roma del nuovo corso (-25%) – Il nodo dei diritti ...

