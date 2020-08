Il Superbonus 110% e i volumi in più per la casa a spese del fisco (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Sole 24 Ore scrive oggi che il Superbonus 110% può essere il volano per i piani casa che prevedono un aumento dei volumi delle abitazioni. L’ultimo periodo del terzo comma dell’articolo 119 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) ammette ai Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2000 (Testo unico dell’edilizia). A sua volta, il decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) ha modificato la definizione di ristrutturazione edilizia che ne dà quella norma, classificando come tali anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, con la possibilità di cambiarne sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, e di ... Leggi su nextquotidiano

riccardo_fra : L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare relativa al #Superbonus, che ora quindi diventa pienamente opera… - gualtierieurope : Pubblicate le regole e il modello per lo sconto e la cessione del #superbonus 110%. Adesso il pacchetto di misure a… - Agenzia_Entrate : #Superbonus del #110%, ok anche per familiari e conviventi - clikservernet : Il Superbonus 110% e i volumi in più per la casa a spese del fisco - Noovyis : (Il Superbonus 110% e i volumi in più per la casa a spese del fisco) Playhitmusic - -