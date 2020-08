"Ho la gola secca...". E scoppia la rissa a Messa per un'ostia (Di lunedì 10 agosto 2020) Rosa Scognamiglio La fedele ha preso l'ostia consacrata e si è diretta verso l'uscita della basilica. Necessario l'intervento della polizia per sedare il litigio Ha chiesto di poter prendere un'ostia consacrata ma poi, ha rifiutato di metterla in bocca. "Ho la gola secca, devo prima bere", ha detto una fedele irriverente ai due guardiani della chiesa mentre tentava di guadagnare l'uscita col ''sacro bottino". Da lì, un acceso diverbio nel bel mezzo della Messa che ha costretto i presenti a richiedere l'intervento della polizia. La funzione che non ti aspetti, verrebbe da dire. Una circostanza decisamente sui generis - per certi versi, anche abbastanza sconcertante - quella che si è verificata tra le mura della basilica di Sant'Antonio di Padova durante la celebrazione ... Leggi su ilgiornale

Ecco quello che si può e non si può fare con la particola consacrata secondo la Chiesa e la legge. Possibile riceverla sulla mano, ma deve essere consumata immediatamente e integralmente PADOVA. Il ca ...

