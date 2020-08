Grecia, disastrosa alluvione vicino Atene, numerose vittime. Meteo estremo fuori controllo (Di lunedì 10 agosto 2020) Le condizioni Meteo estive della Grecia dovrebbero essere caratterizzate da una prevalenza di bel tempo. La zona di Atene, nel mese di Agosto riceve appena 5,4 mm di pioggia media. Per intenderci, non piove quasi mai. Per altro fa parecchio caldo, con una temperatura media massima di 34,3°C. alluvione in Grecia. Credit foto news.gr A nord di Atene c’è un’isola chiamata Eubea, per altro ancor meno piovosa di Atene, qui si è scatenato l’inferno. La tempesta Thalia, dopo aver già dato ingenti nubifragi in varie località della Grecia, ha interessato l’isola, dove si è scaraventata una quantità di pioggia che è oltre la metà di quella media annuale. I ... Leggi su meteogiornale

