Fernando Signorini: «Messi Inter? Non uscirà dalla comfort zone» (Di lunedì 10 agosto 2020) Fernando Signorini ha commentato le voci sul possibile trasferimento di Lionel Messi dal Barcellona all’Inter Fernando Signorini, storico preparatore atletico di Diego Armando Maradona, ha parlato del possibile trasferimento di Lionel Messi all’Inter. «Qui nessuno pensa che Leo possa lasciare il Barcellona perché è sua casa, sta completamente immerso lì e lui è un calciatore molto “familiare” e non ha spirito di avventura come Diego. Non credo che uscirà dalla sua comfort-zone e comunque per lui sarebbe poco intelligente a questo punto della sua carriera, né per l’Inter né per altri club. Io credo che ... Leggi su calcionews24

