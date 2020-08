Conte: «Vaccino per il Covid? Non sarà obbligatorio. Tunnel per lo Stretto di Messina» (Di lunedì 10 agosto 2020) Il presidente del Consiglio: «Giusto che i verbali siano riservati, ma tutto sarà poi pubblicato. Bugie del governo sulla decisione sulla zona rossa ad Alzano e Nembro? Sciocchezze. Voterò sì al taglio dei parlamentari. A cena con Grillo o Casaleggio? Con Grillo, con lui si parla di futuro» Leggi su corriere

