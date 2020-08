Ciavy accetta le critiche | Nuova consapevolezza dopo Temptation Island (Di lunedì 10 agosto 2020) Ciavy sembra aver capito i suoi errori all’interno di Temptation Island e accoglie le tantissime accuse che la maggior parte dei telespettatori e utenti social hanno affermato su di lui. Quali sono state le sue parole? Il dj romano aveva deciso di partecipare a Temptation Island per capire i reali sentimenti che provava nei confronti … L'articolo Ciavy accetta le critiche Nuova consapevolezza dopo Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Ciavy accetta

MeteoWeek

Il dj romano aveva deciso di partecipare a Temptation Island per capire i reali sentimenti che provava nei confronti di Valeria Liberti. Il suo comportamento e in seguito quello della sua ormai ex fid ...Ciavy non ha accettato che la sua fidanzata si sia avvicinata così tanto a Basciano e l’ha riempita di insulti. Eppure, aveva detto lui per primo che non era più innamorato di lei. A differenza sua, ...