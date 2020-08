Che stipendio ha un politico? Dai più ricchi ai più poveri, le 'buste paga' degli amministratori (Di lunedì 10 agosto 2020) Non tutti a fine mese intascano la stessa cifra. C’è chi supera abbondantemente i 10mila euro, chi riceve invece cifre piuttosto basse. Certo, dipende dal ruolo che si svolge, ma anche dal posto dove si viene eletti. Solo tenute in considerazione tutte queste variabili si può rispondere alla domanda che - complice il caso dei cinque parlamentari che hanno chiesto il bonus da 600 euro - diventata particolarmente ricorrente in queste ore: quanto guadagna un politico? Il Corriere della Sera risponde con una sorta di classifica. Due dati tra tutti: i più ‘ricchi’ sono i senatori, i più ‘poveri’ i sindaci dei Comuni sotto i mille abitanti. Ma vediamo nel dettaglio quanto riporta il quotidiano di via Solferino:Un ... Leggi su huffingtonpost

davidealgebris : 2 ignoranti incapaci di laurearsi. Che tristezza. Rubare lo stipendio pubblico senza nessun merito. Paraculi e null… - Tommasolabate : Un pensiero solidale a tutti i parlamentari onesti, e ce ne sono. A quelli che lo stipendio (alto) se lo sudano, pe… - davidealgebris : Questo frega lo stipendio come Sottosegretario agli Esteri tanto per capirsi Idioti e ignoranti a 5 Stelle. Che… - GiorgioAntonel1 : RT @gladiatoremassi: #Fico: i 5 deputati che hanno preso il bonus si scusino e rinuncino allo stipendio. 3 di loro sarebbero della #Lega 1#… - Maramary68 : RT @LaSkilly: Lo stipendio da 12mila euro non gli basta: cinque deputati hanno preso il bonus 600 euro. Non voglio che diminuiscano i parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Che stipendio Che stipendio ha un politico? Dai più ricchi ai più poveri, le 'buste paga' degli amministratori L'HuffPost Inps, 5 deputati hanno chiesto il bonus partita Iva. Fico: "Lo restituiscano subito"

Cinque deputati hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1000 previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva: la segnalazione a ...

I “furbetti” adesso “tremano” Così l’Inps può rivelare i nomi

Duro monito del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla vicenda dei deputati, tra cui vi sarebbe anche un esponente pentastellato, che usufruiscono del bonus Inps da 600 euro messo garantito dal g ...

Cinque deputati hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1000 previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva: la segnalazione a ...Duro monito del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla vicenda dei deputati, tra cui vi sarebbe anche un esponente pentastellato, che usufruiscono del bonus Inps da 600 euro messo garantito dal g ...