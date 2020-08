Brahim Diaz, fidanzato Ana Mena? Dalla lite con Fred De Palma al calciatore (Di lunedì 10 agosto 2020) Questo articolo . Brahim Diaz è il nuovo fidanzato della cantante andalusa Ana Mena, giovanissimo calciatore del Real Madrid. La verità sul litigio con De Palma. La cantante andalusa che sta spopolando in Italia e all’estero duettando con il rapper torinese Fred De Palma, con i suoi tormentoni estivi. La passione per la musica nasce quando è ancora … Leggi su youmovies

Teo__Visma : @ParasiteMale @Segnasemperlu @bonnanioli Brahim Diaz mi piace, ma sfortunatamente non è ad Ibiza. - ParasiteMale : @Teo__Visma @Segnasemperlu @bonnanioli Io ho la notizia che Maldini vuole Brahim Diaz e che lo incontrera a Ibiza, cosa ne pensi su Brahim? - Bronson0014 : Brahim diaz giocatore mediocre via uno che valuta De Paul 40 milioni un affare. - H_T_H_T_ : @theoleaoibra Brahim Diaz scarso non direi, sarebbe ottimo. Bale anche come colpo mediatico darebbe entusiasmo e es… - H_T_H_T_ : Farei Brahim Diaz + Bale per Leao+15mln. Peccato che é una notizia di Con Balon riportata da Sportmediaset hahs -

Pagelle Manchester City-Real Madrid 2-1: voti, tabellino Champions League 2019/2020

Le pagelle di Manchester City-Real Madrid 2-1, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020. Approda ai quarti di finale e stacca il pass per Lisbona il Manchester ...

