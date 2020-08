Aumentano gli sbarchi: allarme malattie infettive (Di lunedì 10 agosto 2020) Non basava l’allarme pandemia da Covid-19 che pare riprendere forza con nuovi contagi. Anche gli arrivi di clandestini dalla rotta balcanica e gli sbarchi a Lampedusa e sulle coste siciliane preoccupano con un dato in più. l’importazione di altre malattie. Ecco la dichiarazione del Sen. Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in Commissione Esteri: La dichiarazione del Sen. Enrico Aimi Roma, ore 13. “Servono provvedimenti drastici. Si stanno riversando sulle coste italiane migliaia di clandestini senza che il governo assuma i provvedimenti drastici che, come Forza Italia, abbiamo ripetutamente suggerito di adottare per bloccare gli arrivi ed attuare i necessari respingimenti, in una politica organica in tema di immigrazione non solo limitata alla pur doverosa chiusura dei porti. Esiste infatti un altro ... Leggi su quotidianpost

