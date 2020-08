Anticipazioni Tempesta d’Amore 17-21 agosto: Christoph affronta Annabelle sulla morte di Romy (Di lunedì 10 agosto 2020) Anticipazioni Tempesta d’Amore 17-21 agosto: cosa succederà? Come sempre tanti gli avvenimenti e tanti colpi di scena! Anticipazioni Tempesta d’Amore 17-21 agosto: serata al buio per Paul, Franzi, Bela e Lucy, che poi fingeranno di stare insieme La città di Bichlheim deve approntare un blackout improvviso e Paul, Bela e Franzi e Lucy trascorreranno insieme la serata al buio, con solo la luce delle candele. La situazione si risolverà in breve tempo? Successivamente Bela e Lucy coglieranno l’opportunità di scrivere una canzone d’amore per una famosa cantante, che l’apprezzerà. I due fingeranno di essere fidanzati per “conquistare” definitivamente la committente. Anticipazioni ... Leggi su pianetadonne.blog

