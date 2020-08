Abbronzatura: prodotti e consigli da seguire per mantenerla (Di lunedì 10 agosto 2020) Vacanze, sì ci stiamo abbronzando (o lo siamo già). Improvvisamente abbiamo preso quel colorito che profuma di doposole al cocco e che ci fa sentire così bene con noi stesse. Sì, il «miracolo» è successo anche in questa estate pandemica. Ma la bella doratura, si sa, starà con noi a lungo solo se muoviamo le pedine giuste: «Consiglio di utilizzare complessi multivitaminici in compresse, perle, stick orosolubili a seconda del gradimento con antiossidanti ed ingredienti naturali come il tè verde, vitis vinifera (estratta dall’uva), vitamina E, vitamina C, Luteina (importante per proteggere la retina dell’occhio) così da proteggere la pelle anche da dentro», spiega la dermatologa Maddalena Montalbano . Leggi su vanityfair

ProgettoTeatris : @NathanDelMare Lascia perdere questi prodotti; colora e non abbronza! se non la stendi e bene e in maniera omogenea… - BooksVegBioEco : Eccellente dopo-sole per la sua azione antinfiammatoria, calmante ed attivatrice dell'abbronzatura - BooksVegBioEco : Di rapido assorbimento, dona immediata freschezza, idrata intensamente e prolunga l'abbronzatura. - BooksVegBioEco : Aiuta a mantenere l'abbronzatura - BooksVegBioEco : Un olio perfetto per l'estate! L'estratto di carota illumina la pelle e favorisce un'abbronzatura uniforme e dorata -

Ultime Notizie dalla rete : Abbronzatura prodotti Tre facili ricette per un'abbronzatura al top GQ Italia Dove e come mettere la crema solare per proteggere la pelle e abbronzarsi velocemente

Non basta investire nella migliore crema solare in commercio se poi non la si sa applicare correttamente. Inutile alzare gli occhi al cielo: quando si tratta di proteggere la pelle di viso e corpo dai ...

L'abbronzatura inizia a tavola, 3 ricette per prendere il sole al meglio

Per una pelle sana e dorata è necessario fare il pieno di betacarotene. Ecco dunque qualche piatto davvero perfetto in vista di un'estate in spiaggia L'estate è la stagione dei viaggi, delle scoperte, ...

Non basta investire nella migliore crema solare in commercio se poi non la si sa applicare correttamente. Inutile alzare gli occhi al cielo: quando si tratta di proteggere la pelle di viso e corpo dai ...Per una pelle sana e dorata è necessario fare il pieno di betacarotene. Ecco dunque qualche piatto davvero perfetto in vista di un'estate in spiaggia L'estate è la stagione dei viaggi, delle scoperte, ...