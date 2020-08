"Un matto". Lui? Il candidato del Pd e figlio di Veronesi: guardate come "accoglie" Salvini. Oltre l'immaginabile (Di domenica 9 agosto 2020) Matteo Salvini va a Viareggio e il Pd lo "accoglie" al suo in urla e insulti. È accaduto anche durante il comizio in provincia di Lucca di quest'oggi, domenica 9 agosto, quando il candidato del Partito democratico al consiglio regionale, nonché direttore musicale del Festival Puccini di Torre del Lago, Alberto Veronesi, si è piazzato davanti al leghista con tanto di cartello. "Noi siamo una città civile - ha urlato il figlio dell'oncologo Umberto - . Vergogna, non si scherza con l'antifascismo". E ancora dopo essere salito in piedi sopra un piccolo basamento: "Questa è terra di libertà, questa è terra di antifascismo. Non si scherza con l'antifascismo". Immediata la replica dell'ex ministro a fianco della candidata leghista, Susanna ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : matto Lui I carabinieri gli confiscano l'auto, lui dà di matto e minaccia di bruciarla. Arrestato LA NAZIONE Viareggio, Veronesi jr. scende in piazza e contesta Salvini

Stavolta il maestro Alberto Veronesi, direttore d’orchestra e figlio del grande oncologo Umberto scomparso due anni fa, non è salito sul palco del Festival Pucciniano che dirige, ma su un gradino di c ...

Incidente in montagna, morto il 25enne Matteo: amici a lutto per la seconda volta

Avrebbe fatto 26 anni l'11 agosto ed era un'aspirante guida alpina. Matteo Pasquetto è morto verso le 13.30 di venerdì precipitando per un centinaio di metri dalla cresta Reposoir della Grandes Jorass ...

