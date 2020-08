ULTIM'ORA Sky - Domani incontro De Laurentiis-Gattuso per il rinnovo (Di domenica 9 agosto 2020) ULTIM'ora di mercato lanciata dalla redazione di Sky Sport. Domani in quel di Capri andrà di scena l'incontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il tecnico Gennaro Gattuso. Leggi su tuttonapoli

SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA Pierluigi Gollini salta la sfida con il Paris Lesione subtotale del crociato per il portiere… - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Maurizio Sarri verso l'esonero Nelle prossime ore l'ufficialità #SkySport #Juventus… - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Ufficiale: Maurizio Sarri è stato esonerato ? - Nick_972 : RT @Ruttosporc: ULTIM'ORA - 'Troppo di parte, segue una linea unica, è un affronto all'informazione libera'. Kim Jong-un disdice l'abboname… - omegaman73 : RT @Ruttosporc: ULTIM'ORA - 'Troppo di parte, segue una linea unica, è un affronto all'informazione libera'. Kim Jong-un disdice l'abboname… -

Ultime Notizie dalla rete : ULTIM ORA

TG24.info

Ultim'ora di mercato lanciata dalla redazione di Sky Sport. Domani in quel di Capri andrà di scena l'incontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il tecnico Gennaro Gattuso. Motivo de ...La notizia è di qualche giorno fa ma sta circolando in Italia nelle ultime ore. Manette ai polsi per una acrobata statunitense – accusata dalla polizia a Myrtle Beach, località balneare in South Carol ...