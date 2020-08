Traffico Roma del 09-08-2020 ore 10:30 (Di domenica 9 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ancora Buona domenica in studio Stefano Baiocchi ci sono difficoltà a Roma Nord nella zona di Labaro dove per le conseguenze di un incendio si è resa necessaria la misura della Flaminia in corrispondenza del viadotto Giubileo 2000 Nazionale al momento chiusa nelle due direzioni tra il raccordo anulare il bivio per la Tiberina inevitabili le ripercussioni oltre che sulla Flaminia stessa sul Raccordo Anulare dove ci sono code in carreggiata esterna tra la Salaria e la Flaminia in corso un intervento massiccio da parte dei Vigili del Fuoco sulla restante rete viaria Lina Non si registrano impedimenti di rilievo c’è Naturalmente un po’ di Traffico sulle strade prossimi alle località balneari abbiamo rallentamenti di lieve entità sulla litoranea tra ... Leggi su romadailynews

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 9 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo stabile con cieli soleggiati al Centro Nord, salvo qu ...

Vicino a Ferragosto traffico da bollino nero. Un esodo cominciato ieri, dalle prime luci dell’alba, che in alcune regioni , come il Veneto , ha fatto registrare un movimento di veicoli verso le locali ...

