Puntura di vespa: i rimedi per prevenire il gonfiore (Di domenica 9 agosto 2020) D’estate siamo tutti più esposti a punture di vespe, di api e insetti (succede a circa 5 milioni di italiani ogni anno). Gli incontri ravvicinati sono frequenti, e qualche volta terminano con una spiacevole puntura. Le vespe, a differenza delle api che quando pungono muoiono per eviscerazione, sono più aggressive e possono colpire più volte col proprio pungiglione. Dopo la puntura, infatti, sfilano il loro pungiglione liscio e volano via. Leggi su vanityfair

Il ghiaccio per alleviare il rossore e una crema al cortisone per tenere sotto controllo l'infiammazione sono le soluzione più efficaci contro le punture di vespa. Nella gallery i comportamenti da met ...

L'ex-calciatore Mair in shock anafilattico dopo la puntura di alcune vespe: “Forza Gunther non mollare”

TRENTO. Si trovava a passeggio quando è stato improvvisamente attaccato da alcune vespe, punture che hanno provocato uno shock anafilattico tanto che il 60enne è stato ricoverato in codice rosso all’o ...

